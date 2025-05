L’ambiance est élec­trique sur le court numéro 14 où le Français Alexandre Muller et le 19e joueur mondial, Jakub Mensik, bataillent féro­ce­ment. Ce dernier a provoqué les sifflets du public lors­qu’il a demandé l’arrêt du jeu en fin de deuxième set, en raison d’une pluie fine tombant sur le court.

Aux commen­taires du match sur France Télévisions, Alizé Cornet a pris la défense du joueur tchèque et critiqué l’at­ti­tude de certains spectateurs.

« C’est du grand n’importe quoi. Et c’est là où le public a tout intérêt à rester à sa place, être dans le positif. Il y a trop de mani­fes­ta­tions néga­tives, trop de personnes qui sifflent alors que donnent le meilleur d’eux-mêmes et proposent un spec­tacle fantas­tique. Je trouve que ce n’est pas très bon esprit de la part du public de faire ça. C’est quelque chose qui me touche parti­cu­liè­re­ment dans mon âme de joueuse (…) Ça va trop loin. »