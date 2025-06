Au micro de France Télévisions, où elle officie en tant que consul­tante pendant Roland‐Garros, Alizé Cornet s’est exprimée sur l’at­ti­tude de la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, opposé à Cori Gauff en finale ce samedi.

« Elle est impres­sion­nante physi­que­ment. Elle crie fort. Elle hurle de rage quand elle gagne des points. On voit vrai­ment toute sa déter­mi­na­tion sur chaque frappe. Et quand on est en face d’elle, on ne fait pas la maline. Est‐ce que ça agace quand elle crie trop fort ? Vous savez, moi j’ai grandi dans la géné­ra­tion Sharapova donc les cris à la frappe, j’en ai connus et des plus aigus que ça. Les Sharapova, les Azarenka, et je peux vous dire que c’était encore sur une autre tona­lité. Sabalenka, c’est un peu dans la même dyna­mique mais au final, elle en met telle­ment dans la balle qu’on lui pardonne parce que ça accom­pagne son inten­sité, sa puis­sance, et ça fait partie du person­nage. Comme je l’ai dit précé­dem­ment, c’est une tigresse. Elle l’as­sume, elle l’a tatoué sur son bras. Et ce cri, ça va avec la personnalité. »