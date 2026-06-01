Dernière joueuse fran­çaise encore en lice à Roland‐Garros, Diane Parry n’a pas été à la hauteur des attentes, ce lundi, en huitièmes de finale.

Opposée la quali­fiée polo­naise, Maja Chwalinska (114e), la Française n’a jamais été en mesure de l’in­quiéter, dépassée dans tous les compar­ti­ments du jeu.

Une énorme décep­tion sur laquelle Alizé Cornet, actuelle capi­taine de l’équipe de France fémi­nine, est revenue sur France Télévision.

« Elle est surement plus déçue que nous, forcé­ment, elle se rend compte de l’op­por­tu­nité que cela repré­sen­tait de joueur cette cette joueuse en huitièmes de finale. Ella a fait énor­mé­ment de fautes côté coup droit, elle n’a pas réussi à trouver ce bon compromis entre travailler la Polonaise et être agres­sive. Ses choix de coup n’ont pas été forcé­ment très cohé­rents et c’est une très bonne chose fina­le­ment ce match car cela met en lumière encore tout ce qu’elle a à travailler, Diane. Donc si elle arrive à retirer le positif de cette semaine, et il y en a eu beau­coup, et qu’elle arrive à tirer un bilan de ce match, elle peut voir exac­te­ment les axes sur lesquels progresser. Aujourd’hui, c’était un match plutôt médiocre, je pense qu’elle en est consciente. Mais elle nous a quand même enchanté depuis le premier tour c’est cela qui va la relancer pour la suite de la saison. »