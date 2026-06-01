Dernière joueuse française encore en lice à Roland‐Garros, Diane Parry n’a pas été à la hauteur des attentes, ce lundi, en huitièmes de finale.
Opposée la qualifiée polonaise, Maja Chwalinska (114e), la Française n’a jamais été en mesure de l’inquiéter, dépassée dans tous les compartiments du jeu.
Une énorme déception sur laquelle Alizé Cornet, actuelle capitaine de l’équipe de France féminine, est revenue sur France Télévision.
« Elle est surement plus déçue que nous, forcément, elle se rend compte de l’opportunité que cela représentait de joueur cette cette joueuse en huitièmes de finale. Ella a fait énormément de fautes côté coup droit, elle n’a pas réussi à trouver ce bon compromis entre travailler la Polonaise et être agressive. Ses choix de coup n’ont pas été forcément très cohérents et c’est une très bonne chose finalement ce match car cela met en lumière encore tout ce qu’elle a à travailler, Diane. Donc si elle arrive à retirer le positif de cette semaine, et il y en a eu beaucoup, et qu’elle arrive à tirer un bilan de ce match, elle peut voir exactement les axes sur lesquels progresser. Aujourd’hui, c’était un match plutôt médiocre, je pense qu’elle en est consciente. Mais elle nous a quand même enchanté depuis le premier tour c’est cela qui va la relancer pour la suite de la saison. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 19:55