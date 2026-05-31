Retenez bien son nom car il risque de faire parler de lui pendant encore de nombreuses années.
Révélation de la saison sur terre battue où il a remporté le titre à Marrakech (ATP 250) et atteint les demi‐finales à Barcelone (ATP 500) et les quarts de finale sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, Rafael Jodar s’est cette fois qualifié pour son premier quart en Grand Chelem, à Roland‐Garros, à seulement 19 ans.
Vainqueur renversant ce dimanche de son compatriote, Pablo Carreno Busta (4−6, 4–6, 6–1, 6–2, 6–2, en 3h40 de jeu), l’actuel 29e joueur mondial détonne par sa qualité de frappe impressionnante mais pas que. Entraîné par son père depuis tout petit, ce dernier est le seul homme présent dans sa box pendant les matchs.
Une image qui tranche avec les équipes souvent très fournies des autres champions du circuit. Consultante pour France Télévision, Alizé Cornet a tenu à mettre en avant cette particularité.
« Je pense que c’est le seul joueur du tableau final à avoir une personne dans son staff, à savoir son père. Pas de préparateur physique, pas de kiné, pas d’entraîneur on va dire attitré. C’est incroyable. C’est quand même très rare pour être signifié. »
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 17:55