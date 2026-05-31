Retenez bien son nom car il risque de faire parler de lui pendant encore de nombreuses années.

Révélation de la saison sur terre battue où il a remporté le titre à Marrakech (ATP 250) et atteint les demi‐finales à Barcelone (ATP 500) et les quarts de finale sur les Masters 1000 de Madrid et Rome, Rafael Jodar s’est cette fois qualifié pour son premier quart en Grand Chelem, à Roland‐Garros, à seule­ment 19 ans.

Vainqueur renver­sant ce dimanche de son compa­triote, Pablo Carreno Busta (4−6, 4–6, 6–1, 6–2, 6–2, en 3h40 de jeu), l’ac­tuel 29e joueur mondial détonne par sa qualité de frappe impres­sion­nante mais pas que. Entraîné par son père depuis tout petit, ce dernier est le seul homme présent dans sa box pendant les matchs.

Une image qui tranche avec les équipes souvent très four­nies des autres cham­pions du circuit. Consultante pour France Télévision, Alizé Cornet a tenu à mettre en avant cette particularité.

« Je pense que c’est le seul joueur du tableau final à avoir une personne dans son staff, à savoir son père. Pas de prépa­ra­teur physique, pas de kiné, pas d’en­traî­neur on va dire attitré. C’est incroyable. C’est quand même très rare pour être signifié. »