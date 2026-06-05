Qualifié pour la finale de Roland‐Garros après une victoire en quatre sets contre Jakub Mensik ce vendredi après‐midi, Alexander Zverev s’est attiré les foudres de l’ancienne joueuse et actuelle capitaine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet.
Consultante pour France Télévision durant la quinzaine, l’ex‐11e joueuse mondiale a fustigé le discours d’après match du joueur allemand, qui a voulu faire un peu d’humour après une question d’Alex Corretja (voir ci‐dessous).
Alex Corretja : « Il y a beaucoup de monde qui se demandent à quoi tu penses lorsque tu montes les marches avant d’entrer sur le court et qu’on annonce le nom du joueur.«
Alexander Zverev : C’est le néant. J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, mais il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »
🗣 Alexander Zverev : « Parfois c’est bien d’être stupide et de ne pas trop penser. »#RolandGarros pic.twitter.com/KvgZOd95as— Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 5, 2026
Juste après la prise d’antenne suite à ce discours, Cornet a directement enchaîné avec un certain agacement : « L’inutilité de cette déclaration, je suis sidérée, en fait. De dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… Qu’il parle pour lui, d’accord, mais on est dans tous dans le même cas. Non mais c’est fou quand on y pense, de dire cela, sur un court central. C’est tellement un manque de respect pour les joueurs, pour les athlètes… Je me calme, je me calme. S’il a voulu faire de l’humour, ce n’était pas drôle. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 18:13