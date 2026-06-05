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Alizé Cornet sur Zverev après sa quali­fi­ca­tion en finale : « L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée. Dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… qu’il parle pour lui. C’est telle­ment un manque de respect »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Qualifié pour la finale de Roland‐Garros après une victoire en quatre sets contre Jakub Mensik ce vendredi après‐midi, Alexander Zverev s’est attiré les foudres de l’an­cienne joueuse et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet.

Consultante pour France Télévision durant la quin­zaine, l’ex‐11e joueuse mondiale a fustigé le discours d’après match du joueur alle­mand, qui a voulu faire un peu d’hu­mour après une ques­tion d’Alex Corretja (voir ci‐dessous). 

Alex Corretja : « Il y a beau­coup de monde qui se demandent à quoi tu penses lorsque tu montes les marches avant d’en­trer sur le court et qu’on annonce le nom du joueur.« 
Alexander Zverev : C’est le néant. J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, mais il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »

Juste après la prise d’an­tenne suite à ce discours, Cornet a direc­te­ment enchaîné avec un certain agace­ment : « L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée, en fait. De dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… Qu’il parle pour lui, d’ac­cord, mais on est dans tous dans le même cas. Non mais c’est fou quand on y pense, de dire cela, sur un court central. C’est telle­ment un manque de respect pour les joueurs, pour les athlètes… Je me calme, je me calme. S’il a voulu faire de l’hu­mour, ce n’était pas drôle. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 18:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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