Qualifié pour la finale de Roland‐Garros après une victoire en quatre sets contre Jakub Mensik ce vendredi après‐midi, Alexander Zverev s’est attiré les foudres de l’an­cienne joueuse et actuelle capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Alizé Cornet.

Consultante pour France Télévision durant la quin­zaine, l’ex‐11e joueuse mondiale a fustigé le discours d’après match du joueur alle­mand, qui a voulu faire un peu d’hu­mour après une ques­tion d’Alex Corretja (voir ci‐dessous).

Alex Corretja : « Il y a beau­coup de monde qui se demandent à quoi tu penses lorsque tu montes les marches avant d’en­trer sur le court et qu’on annonce le nom du joueur.«

Alexander Zverev : C’est le néant. J’essaie de faire le vide total dans ma tête et de ne penser à rien. Honnêtement, nous sommes des athlètes, mais il y a très peu d’entre nous qui ont quoi que ce soit dans la tête de toute façon (rires). Parfois c’est plus facile d’être juste bête et de ne pas trop réfléchir. »

🗣 Alexander Zverev : « Parfois c’est bien d’être stupide et de ne pas trop penser. »#RolandGarros pic.twitter.com/KvgZOd95as — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 5, 2026

Juste après la prise d’an­tenne suite à ce discours, Cornet a direc­te­ment enchaîné avec un certain agace­ment : « L’inutilité de cette décla­ra­tion, je suis sidérée, en fait. De dire que les athlètes n’ont rien dans le crâne… Qu’il parle pour lui, d’ac­cord, mais on est dans tous dans le même cas. Non mais c’est fou quand on y pense, de dire cela, sur un court central. C’est telle­ment un manque de respect pour les joueurs, pour les athlètes… Je me calme, je me calme. S’il a voulu faire de l’hu­mour, ce n’était pas drôle. »