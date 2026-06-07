Alexander Zverev a pris les devants dans cette finale de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros face à un Flavio Cobolli extrê­me­ment fébrile au moment de servir dans le dixième jeu du troi­sième set.

Et même s’il n’est plus qu’à une petite manche d’un premier titre en Grand Chelem, l’Allemand ne semble pas si serein. C’est notam­ment l’avis d’Alizé Cornet, consul­tant pour France TV.

« Il gère bien les trous d’air mais c’est quand même limite. On sent que si Cobolli hausse un petit peu son niveau de jeu en le faisant douter un peu, je le trouve quand même un peu fébrile, beau­coup plus que sur ses matchs précé­dents. C’est normal, c’est une finale, il y a beau­coup d’en­jeux. On va voit si Cobolli arrive à le faire douter dans le quatrième set parce que dans un cinquième, il pour­rait tout se passer. »