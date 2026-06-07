Alexander Zverev a pris les devants dans cette finale de l’édition 2026 de Roland‐Garros face à un Flavio Cobolli extrêmement fébrile au moment de servir dans le dixième jeu du troisième set.
Et même s’il n’est plus qu’à une petite manche d’un premier titre en Grand Chelem, l’Allemand ne semble pas si serein. C’est notamment l’avis d’Alizé Cornet, consultant pour France TV.
« Il gère bien les trous d’air mais c’est quand même limite. On sent que si Cobolli hausse un petit peu son niveau de jeu en le faisant douter un peu, je le trouve quand même un peu fébrile, beaucoup plus que sur ses matchs précédents. C’est normal, c’est une finale, il y a beaucoup d’enjeux. On va voit si Cobolli arrive à le faire douter dans le quatrième set parce que dans un cinquième, il pourrait tout se passer. »
Publié le dimanche 7 juin 2026 à 17:53