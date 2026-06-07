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Alizé Cornet sur Zverev, qui mène 2 sets à 1 contre Cobolli en finale : « Je le sens quand même un peu fébrile »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Alexander Zverev a pris les devants dans cette finale de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros face à un Flavio Cobolli extrê­me­ment fébrile au moment de servir dans le dixième jeu du troi­sième set.

Et même s’il n’est plus qu’à une petite manche d’un premier titre en Grand Chelem, l’Allemand ne semble pas si serein. C’est notam­ment l’avis d’Alizé Cornet, consul­tant pour France TV. 

« Il gère bien les trous d’air mais c’est quand même limite. On sent que si Cobolli hausse un petit peu son niveau de jeu en le faisant douter un peu, je le trouve quand même un peu fébrile, beau­coup plus que sur ses matchs précé­dents. C’est normal, c’est une finale, il y a beau­coup d’en­jeux. On va voit si Cobolli arrive à le faire douter dans le quatrième set parce que dans un cinquième, il pour­rait tout se passer. »

Publié le dimanche 7 juin 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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