De passage ce vendredi en confé­rence de presse à Roland‐Garros à l’oc­ca­sion de la journée des médias, Alizé Cornet, qui avait émis la possi­bi­lité d’ar­rêter sa carrière après cette saison 2023, n’est désor­mais plus aussi sûre d’elle.

« Une chose est sûre, c’est que j’au­rais mieux fait de me taire l’année dernière car, depuis, on ne fait que de m’en parler. Je ne sais pas. Je n’ai pas la réponse à cette ques­tion, c’est peut‐être pour cela que je suis toujours ici. Je prends semaine par semaine. Je joue quand j’ai envie de jouer. Oui, en ayant 33 ans cette année, de toute façon, la fin est proche. Après, je n’ai pas de date butoir. Je me laisse vivre un peu et cela fait du bien. »