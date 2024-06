Lors de sa confé­rence de presse dite de bilan de cette édition 2024, Amélie Mauresmo a été logi­que­ment un peu « bous­culé » notam­ment sur les fameuses places libres.

« Je ne suis pas dans la tête des gens qui achètent leurs billets pour Roland‐Garros. On constate au fil des ans qu’une personne qui achète son billet pour la journée à Roland‐Garros ne va pas rester assise sur son siège pendant 5, 6, 7 heures, voire plus à certains moments. C’est moins le cas qu’a­vant, ce n’est peut‐être même plus le cas que dans le passé, même s’il y a toujours eu un peu ces sujets. On a essayé de mettre en place des solu­tions pour pallier ces moments, pour donner l’op­por­tu­nité à d’autres personnes de venir, de profiter du spec­tacle pendant que les déten­teurs de billets ou du siège numé­roté allaient faire autre chose, allaient sur les annexes – beau­coup d’autres matchs se déroulent –, aller vivre la vie du stade. Il y a beau­coup de choses dans le stade qui sont hors du match pure­ment et simple­ment qui sont attrac­tives pour les adultes ou les familles, qui vont se restaurer, etc. C’est évident que c’est un chal­lenge pas simple à dépa­touiller d’une certaine façon »