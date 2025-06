De passage en confé­rence de presse dimanche, avant la finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, pour dresser un bilan de la quin­zaine, la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, a une fois été inter­rogée sur l’ab­sence totale de match féminin lors des sessions de nuit. Et sur le cas Loïs Boisson, l’an­cienne numéro 1 mondiale a préféré botter en touche.

Question : « Amélie, pour revenir aux program­ma­tions du soir, je sais que tu as dit par le passé que le contrat avec Prime Video signi­fiait que tu étais un peu limitée pour mettre des matchs en deux sets gagnants le soir. Cette semaine, je crois qu’ils ont demandé au moins un match de Loïs Boisson le soir (selon The Athletic : contre Jessica Pegula en huitièmes de finale, ndlr). Est‐ce que vous avez refusé cette demande, vous ou le tournoi, pouvez‐vous nous le confirmer et commenter là‐dessus ? »



Mauresmo : « Je ne ferai jamais de commen­taires sur les demandes, les requêtes de la télé­vi­sion, des joueurs que nous rece­vons. Je ne répon­drai pas à cette question. »