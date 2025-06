Malgré plusieurs prises de paroles de la part d’Amélie Mauresmo, direc­trice de Roland‐Garros, sur l’im­pos­si­bi­lité de faire jouer un match féminin en night session, non pas par manque de diver­tis­se­ment, mais en raison de l’ac­tuel format diffé­rencié entre les femmes et les hommes en Grand Chelem (2 sets gagnants pour les femmes contre 3 sets gagnants pour les hommes), les jour­na­listes n’en démordent pas et cherchent une solu­tion pour y remédier.

De passage en confé­rence de presse dimanche pour dresser le bilan du tournoi, l’an­cienne numéro une mondiale a une nouvelle fois dû se justifier.

Amélie Mauresmo « Je parle toujours de la longueur des matchs hommes et des matchs femmes. J’ai toujours dit égale­ment que le diver­tis­se­ment est là dans les deux cas. Le spec­tacle est là dans les deux cas. On n’au­rait pas cette conver­sa­tion si le format des jeux hommes et femmes était le même, parce qu’à mon avis, c’est la longueur éven­tuelle des matchs qui complique les choses pour nous en termes d’ho­raires (il faut garantir un certain temps de jeu aux spec­ta­teurs du soir, ndlr). »

Journaliste : « Est‐ce que vous proposez qu’ils jouent sur le même format pour assurer les choses ? »

Amélie Mauresmo : « Je dis simple­ment que si le format était le même, nous n’au­rions pas cette conver­sa­tion. C’est tout ce que j’ai dit. »