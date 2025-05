« Je comprends que ce soient des suppor­ters locaux, mais là, c’est plus que ça : c’est gros­sier. Ils m’ont craché dessus », a révélé le Serbe Miomir Kecmanovic, 46e mondial, après sa défaite contre le Français Quentin Halys sur le court numéro 14, au deuxième tour de Roland‐Garros.

De passage en confé­rence de presse pour faire un point sur le début du tournoi, la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, est revenu sur cet incident.

« En cas d’in­ci­dents, le joueur doit aller voir l’ar­bitre, et à aucun moment Kecmanovic ne l’a fait. Il n’a eu aucune inter­ac­tion avec l’arbitre. À aucun moment il n’est allé voir l’arbitre pour dire : ‘J’ai été insulté’ ou ‘on m’a craché dessus’, comme il l’a déclaré dans la presse. Évidemment que, si l’on nous rapporte des inci­dents comme ça, le spec­ta­teur dégage et on n’aura pas de tolé­rance pour ce genre de compor­te­ments. Je l’ai déjà dit l’année dernière. Oui, c’est chaud. On voit que les gens ont envie de parti­ciper. Ils donnent de la voix. Ils encou­ragent. Ça, c’est clair, mais je suis embêtée parce que, dans cette situation‐là, on ne nous a rien rapporté. Si on est témoin de quoi que ce soit, il est évident qu’on prendra des mesures. »