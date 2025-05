À bientôt 39 ans (le 18 juin prochain), le moment pour Richard Gasquet de ranger sa raquette approche o grands pas. C’est à Roland‐Garros, dans un peu moins de trois semaines, que l’an­cien 7e joueur mondial a choisi de faire son grand jubilé.

Pour Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi et qui a visi­ble­ment préparé une belle céré­monie d’adieu pour le Biterrois, ce dernier conti­nuera à graviter autour du tennis après sa retraite.

« C’est un autre joueur de la géné­ra­tion de Rafa qui va tirer sa révé­rence. Ce sera émou­vant pour Richard. Je suis sûr qu’il va conti­nuer à jouer au tennis, avec la France et les jeunes. Il a une passion pour ce sport qui est incroyable. Sa longé­vité dans le tennis est extra­or­di­naire. Il a été pendant plus de 20 ans pour le tennis fran­çais, un grand person­nage et un visage du tennis fran­çais et nous voulons aussi avoir une belle céré­monie pour lui », estime l’an­cienne numéro 1 mondiale, dans le podcast des Internationaux de France.

Reste à savoir si Richard fran­chira le pas comme Andy Murray, qui a très rapi­de­ment décidé d’en­dosser la casquette d’entraîneur.