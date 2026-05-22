L’inquiétude grandit autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros. Toujours absent des courts d’entraînement depuis plusieurs jours, le numéro 1 français est toutefois attendu ce vendredi à 16h sur les installations de Jean‐Bouin pour une séance particulièrement surveillée.
Interrogée par L’Equipe, la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, s’est exprimée sur la situation du 19e joueur mondial, longuement blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier.
Question : « Fils se met‐il au vert pour se préparer à l’abri des regards et se préserver, comme l’avait fait en son temps Yannick Noah avant le Grand Chelem parisien ? »
Amélie Mauresmo : « S’il ressent ce besoin‐là, et bien qu’il s’écoute. Il essaye des choses, il fait des choses. Il est forcément très attendu, mais je n’ai pas l’impression que ça lui pose réellement beaucoup de problèmes. »
🎾 Confirmation sur le programme officiel sur place :— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) May 22, 2026
Arthur Fils 🇨🇵 va bien s’entraîner cet après‐midi de 16h à 17h30 sur le Court n°21 de Jean Bouin avec un sparring pic.twitter.com/8cuBJ2QNZC
Pour rappel, Arthur Fils doit affronter dès le premier tour la légende Stanislas Wawrinka, qui disputera son tout dernier Roland‐Garros.
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 14:01