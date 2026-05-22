L’inquiétude grandit autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros. Toujours absent des courts d’entraînement depuis plusieurs jours, le numéro 1 fran­çais est toute­fois attendu ce vendredi à 16h sur les instal­la­tions de Jean‐Bouin pour une séance parti­cu­liè­re­ment surveillée.

Interrogée par L’Equipe, la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, s’est exprimée sur la situa­tion du 19e joueur mondial, longue­ment blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier.

Question : « Fils se met‐il au vert pour se préparer à l’abri des regards et se préserver, comme l’avait fait en son temps Yannick Noah avant le Grand Chelem parisien ? »

Amélie Mauresmo : « S’il ressent ce besoin‐là, et bien qu’il s’écoute. Il essaye des choses, il fait des choses. Il est forcé­ment très attendu, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que ça lui pose réel­le­ment beau­coup de problèmes. »

🎾 Confirmation sur le programme offi­ciel sur place :



Arthur Fils 🇨🇵 va bien s’en­traîner cet après‐midi de 16h à 17h30 sur le Court n°21 de Jean Bouin avec un spar­ring pic.twitter.com/8cuBJ2QNZC — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) May 22, 2026

Pour rappel, Arthur Fils doit affronter dès le premier tour la légende Stanislas Wawrinka, qui dispu­tera son tout dernier Roland‐Garros.