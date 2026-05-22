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Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi, sur Arthur Fils : « S’il ressent ce besoin‐là, et bien qu’il s’écoute »

Par
Baptiste Mulatier
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L’inquiétude grandit autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros. Toujours absent des courts d’entraînement depuis plusieurs jours, le numéro 1 fran­çais est toute­fois attendu ce vendredi à 16h sur les instal­la­tions de Jean‐Bouin pour une séance parti­cu­liè­re­ment surveillée.

Interrogée par L’Equipe, la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, s’est exprimée sur la situa­tion du 19e joueur mondial, longue­ment blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier. 

Question : « Fils se met‐il au vert pour se préparer à l’abri des regards et se préserver, comme l’avait fait en son temps Yannick Noah avant le Grand Chelem parisien ? »

Amélie Mauresmo : « S’il ressent ce besoin‐là, et bien qu’il s’écoute. Il essaye des choses, il fait des choses. Il est forcé­ment très attendu, mais je n’ai pas l’im­pres­sion que ça lui pose réel­le­ment beau­coup de problèmes. »

Pour rappel, Arthur Fils doit affronter dès le premier tour la légende Stanislas Wawrinka, qui dispu­tera son tout dernier Roland‐Garros.

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 14:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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