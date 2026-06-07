« Aurait‐on oublié que Roland‐Garros n’est pas un tournoi indoor ? Qu’il faut savoir s’adapter aux condi­tions exté­rieures ? », lâchait le jour­na­liste Benoît Maylin après le quart de finale entre Flavio Cobolli et Felix Auger‐Aliassime, marqué par la ferme­ture du toit à la fin du premier set.

De passage en confé­rence de presse ce dimanche, pour dresser le bilan de la quin­zaine avant la finale entre Alexander Zverev et Flavio Cobolli, la direc­trice du Grand Chelem pari­sien, Amélie Mauresmo, a expliqué comment le tournoi prenait ses déci­sions en fonc­tion des prévi­sions météorologiques.

« Le seul match où on a fermé et où, effec­ti­ve­ment, il n’a pas plu, c’était, je pense, Felix (Auger‐Aliassime contre Cobolli en quarts, ndlr). Une fois que le toit est fermé, le soleil peut réap­pa­raître, il reste fermé. C’est une règle. En revanche, on a un temps de ferme­ture du toit d’en­viron 12 minutes. On essaie d’an­ti­ciper au maximum les choses, l’idée étant de ne pas inter­rompre le jeu. Les joueurs et joueuses, globa­le­ment, sont d’ac­cord avec le fait de conti­nuer le jeu alors que le toit est en train de se fermer. L’idée est de ne pas avoir d’in­ter­rup­tion de jeu pour les joueurs et pour les gens qui regardent. On est donc obligé d’an­ti­ciper d’une certaine façon. Les prévi­sions météo, quand elles disent que ça va tomber dans 10 minutes, on prend la déci­sion ; Rémy, en l’oc­cur­rence, prend la déci­sion de fermer le toit. Il s’est trouvé qu’une fois, il n’a pas plu. Ce n’est pas une science exacte a priori. Voilà pour­quoi on ferme. C’est arrivé une ou deux fois a contrario qu’ef­fec­ti­ve­ment, ça tombe bien dans la foulée. On prend les déci­sions avec les données que l’on a, à l’ins­tant T. »