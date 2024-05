La direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo, avait convoqué la presse ce jeudi pour faire un point concer­nant le problème lié aux compor­te­ments de certains spec­ta­teurs, compor­te­ments dénoncés notam­ment par David Goffin.

« Avant de prendre des déci­sions, nous avons pris le temps de réunir toutes les infor­ma­tions. Des consignes ont été clai­re­ment défi­nies pour que les choses changent. On va donc sévir. On a aussi décidé que la consom­ma­tion d’al­cool dans les gradins sera main­te­nant inter­dite. Je veux rester enthou­siaste, je suis une opti­miste de nature. C’est très bien que l’on puisse encou­rager mais il faut que cela reste accep­table. Avec le match de David Goffin, on a franchi les limites, c’est évident. Si les services de sécu­rité ont leur rôle à jouer, c’est aussi le cas des arbitres qui doivent pouvoir tenir les spec­ta­teurs, là, aussi, on sait qu’il y en a qui sont plus aguerris pour ce genre de choses. On va donc tout mettre en place à partir de ce mercredi et on va voir comment cela évolue, mais je le répète on hési­tera pas à sortir une personne du court. »