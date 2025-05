Ce jeudi, Amélie Mauresmo a accordé une confé­rence de presse. Une grande partie de ce moment d’échange était centrée sur les Night sessions, et la program­ma­tion presque inexis­tante de match du tableau féminin. À ce sujet, Ons Jabeur avait tapé du poing sur la table, en esti­mant que certaines affiches méri­taient plus de recon­nais­sance auprès de la direc­tion du tournoi, et des diffuseurs.

Un jour­na­liste présent avan­çait que cette program­ma­tion envoyait un message négatif sur l’in­térêt porté au tennis féminin. La direc­trice de Roland‐Garros a rapi­de­ment coupé court à cette hypo­thèse. L’ancienne numéro 1 mondiale explique que c’est par le temps de jeu poten­tiel, bien plus élevé chez les hommes, en raison du format de trois sets gagnants, que le tableau masculin est privi­légié en session de nuit.

« Pour moi le message que j’ai toujours transmis, et je vais le répéter, les condi­tions n’ont pas changé. Le fait d’avoir un seul match en Night Session est tel que… Les condi­tions n’ont pas changé. Ce n’est pas que les filles ne méritent pas d’avoir une Night Session. Cela n’a jamais été le cas et je n’ac­cepte pas que vous disiez cela. C’est clair pour moi. Ce que je dis, ce que nous nous disons, ce n’est pas seule­ment moi, c’est nous, on parle de temps de jeu poten­tiel. Dans cette pers­pec­tive, c’est diffi­cile parce que 2 sets peuvent aller très vite. Au meilleur des 5 sets, on a 3 sets minimum. Cela peut durer une heure et demie, 2 heures. C’est une ques­tion de temps de jeu. Ce n’est pas la qualité de jeu, ce n’est pas le niveau que les joueuses peuvent déployer. Non. Je ne parle pas de cela. Qu’est-ce que vous feriez‐vous ? »