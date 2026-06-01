Quand une direc­trice de tournoi, en l’oc­cu­rence Amélie Mauresmo, est inter­rogée sur un sujet sensible comme la program­ma­tion d’un numéro 1 mondial, en l’oc­cu­rence Jannik Sinner, il faut parfois savoir lire entre les lignes.

Alors qu’on a appris par diffé­rentes sources que l’Italien aurait lui‐même demandé à jouer à 12 heures, lors de son élimi­na­tion rocam­bo­lesque au 2e tour alors qu’il menait 6–3, 6–2, 5–1, Amélie n’a pas voulu confirmer et démentir cette information.

Mais les derniers mots prononcés lors de sa confé­rence de presse du jour sont rela­ti­ve­ment faciles à inter­préter : Jannik Sinner était d’ac­cord pour jouer à ce moment de la journée. Extraits.

Q. En Italie, cela a fait beau­coup parler de lui, le moment du match de Sinner. Pour les fans de longue date, bien sûr, tout était normal, mais pourriez‐vous essayer d’expliquer aux nouveaux fans, qui sont assez nombreux en Italie… si, par exemple, il y avait eu une demande de la part de Sinner ou de son équipe et que la déci­sion venait d’être prise ?

AMÉLIE MAURESMO : D’accord. Je ne commente jamais les demandes de la télé­vi­sion ou des joueurs. Je ne commente jamais vrai­ment cela.

Q. Pour les médias, c’est assez normal, mais les lecteurs en Italie sont…

AMÉLIE MAURESMO : Je ne sais pas trop comment expli­quer ça.

Q. Par exemple, Iga a dit qu’elle avait demandé à jouer le matin, par exemple, et qu’elle était satis­faite.

AMÉLIE MAURESMO : Non, les joueuses peuvent parler de leurs demandes ou de ce qu’elles veulent. Elles sont libres de le faire. En tant qu’organisation du tournoi, nous n’allons pas en parler, qu’il s’agisse de la télé­vi­sion ou des joueuses. Donc c’était un peu… Je ne sais pas comment expli­quer pour­quoi le match était à midi. Ça semblait juste bon pour tout le monde, le tournoi, tout le monde.