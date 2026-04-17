La directrice de Roland‐Garros a des convictions et elle n’en démords pas depuis qu’elle a pris les rennes du tournoi. Oui à la modernité, mais pas en s’éloignant de ce qui fait le tournoi.
Hier, quand on lui a demandé si un tournoi comme le « One Point » était d’actualité, Amélie a été très clair.
« Nos ambitions ne sont pas obligatoirement de se coller à ce qu’il se fait ailleurs et non plus d’être après le buzz à tout prix. Nous, on est dans l’authenticité et dans nos racines. Ce qui ne nous empêche pas d’être tourné vers l’avenir et d’innover. Le « One Point » ce n’est pas vraiment ce qui correspond au style de Roland‐Garros »
Publié le vendredi 17 avril 2026 à 10:22