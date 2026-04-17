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Amélie Mauresmo, pas très tendre avec l’Open d’Australie : « Notre volonté n’est pas de faire le buzz à tout prix, ce n’est pas cela les valeurs de Roland‐Garros »

Par
Laurent Trupiano
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La direc­trice de Roland‐Garros a des convic­tions et elle n’en démords pas depuis qu’elle a pris les rennes du tournoi. Oui à la moder­nité, mais pas en s’éloi­gnant de ce qui fait le tournoi. 

Hier, quand on lui a demandé si un tournoi comme le « One Point » était d’ac­tua­lité, Amélie a été très clair.

« Nos ambi­tions ne sont pas obli­ga­toi­re­ment de se coller à ce qu’il se fait ailleurs et non plus d’être après le buzz à tout prix. Nous, on est dans l’au­then­ti­cité et dans nos racines. Ce qui ne nous empêche pas d’être tourné vers l’avenir et d’in­nover. Le « One Point » ce n’est pas vrai­ment ce qui corres­pond au style de Roland‐Garros »

Publié le vendredi 17 avril 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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