La direc­trice de Roland‐Garros a des convic­tions et elle n’en démords pas depuis qu’elle a pris les rennes du tournoi. Oui à la moder­nité, mais pas en s’éloi­gnant de ce qui fait le tournoi.

Hier, quand on lui a demandé si un tournoi comme le « One Point » était d’ac­tua­lité, Amélie a été très clair.

« Nos ambi­tions ne sont pas obli­ga­toi­re­ment de se coller à ce qu’il se fait ailleurs et non plus d’être après le buzz à tout prix. Nous, on est dans l’au­then­ti­cité et dans nos racines. Ce qui ne nous empêche pas d’être tourné vers l’avenir et d’in­nover. Le « One Point » ce n’est pas vrai­ment ce qui corres­pond au style de Roland‐Garros »