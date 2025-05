Alors que l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros débu­tera ce dimanche 25 mai et qu’un hommage sera orga­nisé en l’hon­neur de Rafael Nadal le même jour, Amélie Mauresmo, direc­trice du tournoi et récem­ment de passage dans l’émis­sion Clique sur Canal +, a été inter­rogée sur la possible présence de Roger Federer à cette cérémonie.

Et à écouter l’an­cienne numéro 1 mondiale, ça sent plutôt bon.

Amélie Mauresmo was asked if Federer will attend the Nadal cere­mony at Roland‐Garros on Sunday…



« J’ai envie que Nadal ressente cette émotion et cet amour. Il nous a donné beau­coup et on a envie de lui rendre. Mais je n’en dirais pas plus (sourire). »