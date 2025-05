De passage dans l’émis­sion « On refait le sport » sur RTL, la direc­trice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo, a dévoilé les coulisses de la prépa­ra­tion de l’hom­mage pour Rafael Nadal, prévu ce dimanche 25 mai à l’oc­ca­sion du premier jour de cette nouvelle édition.

« La majo­rité des choses qui vont se produire sur le court seront une surprise pour lui. En revanche, il nous a orienté sur l’am­biance géné­rale et sur ce qu’il souhaite. C’est quelque chose qui doit lui ressem­bler en termes de simpli­cité, d’au­then­ti­cité et de classe. Il reste des petites choses à ajuster, des arbi­trages à faire. On a la semaine pour peau­finer et être le plus perfor­mant possible le jour J, tout en gardant la commande de Rafael Nadal. On essaie de répondre au cahier des charges »