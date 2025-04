Roland Garros va garder encore cette année ses juges de lignes et Amélie a clai­re­ment signi­fier que pour le moment pour l’avenir rien n’avait été acté. Comme elle l’a précisé à nos confrères de Tennis Actu c’est un peu trop simple de faire confiance à la machine surtout sur la terre battue.

« Les premiers retours que l’on peut voir sur les tour­nois sur terre battue c’est que ce n’est pas si simple que cela et pas si fiable. A ce jour, et peut‐être que l’année prochaine on pensera diffé­rem­ment mais je suis contente que malgré les pres­sions on est pas suivi la tendance géné­rale qui consiste à dire que dès 2025 c’est la machine qui remplace partout l’être humain. On prend notre temps, on teste, on apprend et on ne prend pas des déci­sions dans la préci­pi­ta­tion parce que cela se fait comme ça ailleurs, on se fait notre propre experience »