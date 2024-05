Retraitée des courts depuis 2016, à seule­ment 29 ans, Ana Ivanovic a occupé la première place du clas­se­ment WTA, et a remporté Roland‐Garros en 2008.

Au sujet du Grand Chelem pari­sien, la Serbe a donné ses favoris dans les colonnes d’Ubitennis. Elle fait de son compa­triote Novak Djokovic l’ul­time favori, devant Alcaraz, Sinner et Zverev.

« Ces dernières semaines, beau­coup de nouveaux joueurs sont allés loin dans les tour­nois et ont battu des joueurs de premier plan. Nous allons donc voir beau­coup de nouveaux visages chez les hommes. Bien sûr, Novak reste le candidat le plus sérieux au titre, mais il y a aussi Alcaraz et Sinner. Ensuite, je choi­si­rais Zverev comme ayant la plus grande chance de remporter Roland‐Garros. Novak a eu une saison sur terre battue un peu plus diffi­cile que d’ha­bi­tude, mais je pense qu’il est en pleine posses­sion de ses moyens pour Roland‐Garros. »