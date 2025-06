Opposé à Jannik Sinner dans le dernier carré des Internationaux de France, Novak Djokovic aura fort à faire ce vendredi, s’il veut rester dans la course à un 25e titre en Grand Chelem.

Andre Agassi a eu des mots très forts à son sujet. Pour le Kid de Las Vegas, le Djoker est tout simple­ment le meilleur joueur offen­si­ve­ment et défen­si­ve­ment de l’histoire.

« Je vois le meilleur joueur défensif que le jeu ait jamais connu et, éton­nam­ment, quand il le faut, peut‐être le meilleur joueur offensif que le jeu ait jamais connu. Il est comme le boxeur qui a besoin de sentir le gant le frapper avant de s’en­gager. Il se met en mode verrouillage, puis vous commencez à lui donner des coups, vous vous en tirez avec quelques‐uns, puis vous commencez à l’en­gager et il se met en mode hyper verrouillage. Puis il se met à atta­quer et vous vous dites que vous n’avez pas réussi à gagner un point quand il était en défense et que main­te­nant, il est en attaque », a commenté l’an­cien numéro un mondial sur le site de l’ATP.