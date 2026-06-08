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Andre Agassi prévient Zverev après son sacre : « Quand j’ai enfin franchi la ligne d’ar­rivée, on m’a révélé un vilain petit secret… »

Par
Baptiste Mulatier
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« Sinner et Alcaraz pour­raient avoir intérêt à faire atten­tion. Si Zverev gagne cette finale, ça ne me surpren­drait pas qu’il gagne cinq ou six autres titres du Grand Chelem », écri­vait Mats Wilander dans L’Equipe avant qu’Alexander Zverev ne remporte son premier Majeur, grâce à sa victoire contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1).

Andre Agassi, consul­tant pour TNT Sports, a livré sa propre réflexion sur ce que change, ou non, une première victoire en Grand Chelem.

« Est‐ce que remporter un Grand Chelem change vrai­ment la vie ? On peut le dire, c’est facile à dire, mais je ne sais pas si c’est le cas. On a vu beau­coup de joueurs qui n’ont remporté qu’un seul tournoi du Grand Chelem… Quand j’ai enfin franchi la ligne d’arrivée, on m’a confié un vilain petit secret : j’ai compris que gagner ne chan­geait rien. Tu vas subir à nouveau cette pres­sion si tu as davan­tage d’attentes envers toi‐même. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 19:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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