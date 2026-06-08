« Sinner et Alcaraz pour­raient avoir intérêt à faire atten­tion. Si Zverev gagne cette finale, ça ne me surpren­drait pas qu’il gagne cinq ou six autres titres du Grand Chelem », écri­vait Mats Wilander dans L’Equipe avant qu’Alexander Zverev ne remporte son premier Majeur, grâce à sa victoire contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1).

Andre Agassi, consul­tant pour TNT Sports, a livré sa propre réflexion sur ce que change, ou non, une première victoire en Grand Chelem.

« Est‐ce que remporter un Grand Chelem change vrai­ment la vie ? On peut le dire, c’est facile à dire, mais je ne sais pas si c’est le cas. On a vu beau­coup de joueurs qui n’ont remporté qu’un seul tournoi du Grand Chelem… Quand j’ai enfin franchi la ligne d’arrivée, on m’a confié un vilain petit secret : j’ai compris que gagner ne chan­geait rien. Tu vas subir à nouveau cette pres­sion si tu as davan­tage d’attentes envers toi‐même. »