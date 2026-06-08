« Sinner et Alcaraz pourraient avoir intérêt à faire attention. Si Zverev gagne cette finale, ça ne me surprendrait pas qu’il gagne cinq ou six autres titres du Grand Chelem », écrivait Mats Wilander dans L’Equipe avant qu’Alexander Zverev ne remporte son premier Majeur, grâce à sa victoire contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7 [5], 6–1).
Andre Agassi, consultant pour TNT Sports, a livré sa propre réflexion sur ce que change, ou non, une première victoire en Grand Chelem.
« Est‐ce que remporter un Grand Chelem change vraiment la vie ? On peut le dire, c’est facile à dire, mais je ne sais pas si c’est le cas. On a vu beaucoup de joueurs qui n’ont remporté qu’un seul tournoi du Grand Chelem… Quand j’ai enfin franchi la ligne d’arrivée, on m’a confié un vilain petit secret : j’ai compris que gagner ne changeait rien. Tu vas subir à nouveau cette pression si tu as davantage d’attentes envers toi‐même. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 19:28