Présent en loge dans les tribunes du court Philippe‐Chatrier, Andre Agassi a assisté au magni­fique bras de fer entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, dont l’Espagnol est sorti vain­queur après 5 h 30 de jeu. Le kid de Las Vegas a ensuite rendu en main propre la Coupe des Mousquetaires au désor­mais quin­tuple cham­pion en Grand Chelem.

Sur les antennes de TNT Sports, l’an­cien numéro un mondial est resté subjugué par le nouveau succès du Murcien sur l’ocre. Il estime que sa surface de prédi­lec­tion reste le gazon.

« La meilleure surface pour Alcaraz, selon moi, serait éton­nam­ment celle entre ici et Wimbledon… Je dirais le gazon. La raison pour laquelle je dirais le gazon n’a rien à voir avec ses varia­tions. Cela tient au fait que la vitesse de la balle diminue moins pour lui que pour les autres joueurs. Il ne faut pas oublier que ce joueur a une vitesse défen­sive compa­rable à celle de Novak (Djokovic), voire supé­rieure. Il a le toucher de Federer, voire plus parfois. Il a la vitesse et la puis­sance de Rafa (Nadal), voire plus. Il doit combiner tous ces atouts. Quand il est sur le gazon et qu’il fait ces mouve­ments dignes d’un ovni, son deuxième pas est incroyable et il y croit telle­ment qu’il ne recule pas en défense quand on le pousse dans un coin. »