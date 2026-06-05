Lors d’une prise de parole sur la chaine TNT, André a pointé du doigt plusieurs sujets concernant Jannik Sinner. Sa réaction est saine car on a trop tendance à nous expliquer que la star italienne a eu un coup de chaud alors que Jannik Sinner a expliqué le contraire. Visiblement personne n’a cherché en savoir plus et pourtant sur le court tout le monde a compris que Jannik n’avait plus un gramme d’energie.
« De nos jours, tout ce qui concerne la préparation, la récupération et la nutrition est extrêmement scientifique. Je suis sûr que Darren Cahill et son équipe travaillent avec des médecins et des spécialistes de premier plan. Mais répéter exactement la même chose et attendre un résultat différent ne fonctionne généralement pas. Il y a quelque chose qu’ils doivent revoir. Peut‐être devront‐ils intégrer une autre personne dans l’équipe ou chercher un angle différent. Pour moi, il semble qu’il puisse y avoir un problème lié à l’hydratation. C’est pourquoi j’ai du mal à comprendre ce qui s’est passé. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de cinq heures et demie et maintenant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après une heure quarante‐cinq minutes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il était à un match d’avoir le tableau complètement ouvert pour lui. Beaucoup pensaient qu’il pourrait aller très loin sans concéder beaucoup de sets. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 09:50