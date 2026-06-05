Lors d’une prise de parole sur la chaine TNT, André a pointé du doigt plusieurs sujets concer­nant Jannik Sinner. Sa réac­tion est saine car on a trop tendance à nous expli­quer que la star italienne a eu un coup de chaud alors que Jannik Sinner a expliqué le contraire. Visiblement personne n’a cherché en savoir plus et pour­tant sur le court tout le monde a compris que Jannik n’avait plus un gramme d’energie.

« De nos jours, tout ce qui concerne la prépa­ra­tion, la récu­pé­ra­tion et la nutri­tion est extrê­me­ment scien­ti­fique. Je suis sûr que Darren Cahill et son équipe travaillent avec des méde­cins et des spécia­listes de premier plan. Mais répéter exac­te­ment la même chose et attendre un résultat diffé­rent ne fonc­tionne géné­ra­le­ment pas. Il y a quelque chose qu’ils doivent revoir. Peut‐être devront‐ils inté­grer une autre personne dans l’équipe ou cher­cher un angle diffé­rent. Pour moi, il semble qu’il puisse y avoir un problème lié à l’hy­dra­ta­tion. C’est pour­quoi j’ai du mal à comprendre ce qui s’est passé. L’année dernière, il a été capable de jouer une finale de cinq heures et demie et main­te­nant la chaleur l’a fait se heurter à un mur après une heure quarante‐cinq minutes. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il était à un match d’avoir le tableau complè­te­ment ouvert pour lui. Beaucoup pensaient qu’il pour­rait aller très loin sans concéder beau­coup de sets. »