À 38 ans, Novak Djokovic est toujours sur le circuit. Sa quête de gran­deur s’ar­ti­cule aujourd’hui sur l’ob­ten­tion d’un 25e sacre en Grand Chelem.

Pour Andre Agassi, cet objectif de fin de carrière du Serbe est sûre­ment l’un des plus ambi­tieux. Avec le retrait de ses grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal, et l’émer­gence d’une jeune garde affamée de succès, il estime que la diffi­culté sera de main­tenir une motivation.

« Je ne peux qu’i­ma­giner les défis qui traversent l’es­prit de Novak, alors qu’il a déjà assuré sa place dans l’his­toire et que ses plus grands rivaux ne sont plus là. Lorsque Pete [Sampras] a pris sa retraite, je savais que je gagne­rais plus souvent le dimanche, mais j’ai perdu un petit morceau de quelque chose que je n’avais pas réalisé. Il sera diffi­cile de mener la danse sans les personnes avec lesquelles vous êtes venu. Ce qui est inté­res­sant à cet âge avec Novak, c’est le corps. On ne peut pas jouer trop, mais on ne peut pas non plus se permettre de ne pas jouer assez parce qu’il n’y a rien de tel que de repro­duire le temps de jeu et la fatigue qui l’ac­com­pagne. Maintenant, il faut aller sur le terrain et jouer contre des gars qui commencent à croire, non pas qu’ils peuvent le battre, mais peut‐être qu’ils devraient le battre. Se trouver au même endroit que ce qui lui a permis de vivre proba­ble­ment son plus grand moment sur un court de tennis, remporter la médaille d’or l’année dernière à Roland Garros, est‐ce que cela va le soulager ou lui donner le combat dont il a besoin ? Je ne sais pas comment Novak va choisir de finir, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’il mérite que cela se passe selon ses condi­tions et qu’il doit être célébré pour cela », analyse le kid de Las Vegas, dans les colonnes d’Eurosport.