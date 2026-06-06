Taquin et serein, consultant de luxe pour TNT, André Agassi a une vision plus humaniste que quiconque sur ce que représente une carrière de joueur de tennis dans une vie.
Du coup, quand il voit que Jakub a invité son coach mental dans sa boxe surtout après ce qu’il a vécu pendant ce tournoi, l’Américain ose faire une vraie plaisanterie.
« I’m not a big fan of bringing in a mental coach in the semifinals of a Slam… you’re supposed to bring in your mom at that stage. » 😅@AndreAgassi and the panel weren’t fans of Jakub Mensik’s decision to bring in a mental coach 👀 #RolandGarros pic.twitter.com/9zGEqn9sI3— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 5, 2026
« Je suis pas fan de la présence d’un coach mental en demi‐finale d’un Grand Chelem, on est censé amener sa maman »
Pas certain que cette sortie soit comprise par tous les observateurs surtout après la réaction d’Alizé Cornet qui n’a pas compris l’humour de Zverev et qui a cru bon prendre la parole pour défendre le QI d’un joueur de tennis..
Publié le samedi 6 juin 2026 à 11:03