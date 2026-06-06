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André Agassi très critique sur le choix de Mensik : « Je suis pas fan de la présence d’un coach mental en demi‐finale d’un Grand Chelem, on est censé amener sa maman »

Par
Laurent Trupiano
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Taquin et serein, consul­tant de luxe pour TNT, André Agassi a une vision plus huma­niste que quiconque sur ce que repré­sente une carrière de joueur de tennis dans une vie. 

Du coup, quand il voit que Jakub a invité son coach mental dans sa boxe surtout après ce qu’il a vécu pendant ce tournoi, l’Américain ose faire une vraie plaisanterie.

« Je suis pas fan de la présence d’un coach mental en demi‐finale d’un Grand Chelem, on est censé amener sa maman »

Pas certain que cette sortie soit comprise par tous les obser­va­teurs surtout après la réac­tion d’Alizé Cornet qui n’a pas compris l’hu­mour de Zverev et qui a cru bon prendre la parole pour défendre le QI d’un joueur de tennis..

Publié le samedi 6 juin 2026 à 11:03

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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