Quarts de finale de ce Roland‐Garros de tous les possibles, marqué par le forfait du double tenant du titre, Carlos Alcaraz, ainsi que par les élimi­na­tions précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, Joao Fonseca (19 ans) et Rafael Jodar (19 ans aussi) ont une belle oppor­tu­nité à saisir. Ce tournoi confirme, quoi qu’il en soit, les très belles promesses du tennis masculin pour les années à venir.

Dans le dernier épisode du podcast « Big T », dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancienne 9e mondiale Andrea Petkovic a mis en avant la prin­ci­pale qualité de Rafael Jodar, allant jusqu’à évoquer l’émergence possible d’un futur « Big 4 ».

« Quand Jodar est sur la ligne et qu’il prend les balles tôt, il fait partie des quatre ou cinq meilleurs joueurs du monde, c’est telle­ment évident. Pas un seul joueur, dans tous les matchs que j’ai commentés, pas un seul joueur n’a le temps de décider quoi faire. Ils savent qu’ils doivent le faire courir, ils savent qu’ils doivent changer de rythme, mais ils n’ont pas souvent le temps. Le problème avec lui, et je l’ai vu ici contre Alex Michelsen et contre Pablo Carreno Busta, c’est que lorsqu’il recule derrière la ligne de fond, il devient très vite moyen. Mais Jodar n’a que 19 ans… Je vois un futur Big 4 avec Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Rafael Jodar et Joao Fonseca. Je pense que ça pour­rait être vrai­ment sympa, j’aime beau­coup ce groupe, et je pense que ça va être très exci­tant pour l’avenir du tennis masculin. »

A noter que Rafael Jodar va défier en quarts de finale le nouveau favori, Alexander Zverev, tandis que Joao Fonseca va lui se frotter à un autre grand talent, Jakub Mensik (20 ans).