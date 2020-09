Après le forfait de Barty pour cause de situation sanitaire c’est au tour de Bianca Andreescu d’officialiser qu’elle ne viendra pas à Roland-Garros. On le craignait depuis un certain temps, l’information a été divulguée par son agent ce samedi. La Canadienne qui n’a pas joué depuis le Masters Féminin n’est toujours pas remise de sa blessure au genou.