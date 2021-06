Sur son compte Twitter, Bianca Andreescu a annoncé qu’elle se sépa­rait de son entrai­neur Sylvain Bruneau. Il s’agit d’une déci­sion commune. Avec Bruneau, son coach depuis ses débuts chez les pro, la Canadienne avait remporté l’US Open en 2019 et avait atteint la 4ème place mondiale. Cette année, Andreescu a d’importants problèmes physiques. Forfait à Roland Garros, elle n’a disputé que quatre tour­nois en 2021.

« Le cœur lourd, je vous informe que mon entraî­neur, mentor et ami de longue date, Sylvain Bruneau, et moi avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre colla­bo­ra­tion. Notre amitié restera éter­nelle… Ce furent quatre années extra­or­di­naires… Je suis très recon­nais­sante pour tous les exploits que nous avons accom­plis ensemble et tous nos beaux souve­nirs. Sylvain était plus qu’un entraî­neur… il fait partie de la famille. »