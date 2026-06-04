Mirra Andreeva était en mission ce jeudi après‐midi, en demi‐finales de Roland‐Garros.

Battue deux fois en 2026, dont la dernière en finale du tournoi de Madrid, par son adver­saire du jour, Marta Kostyuk, la Russe a remis les pendules en s’im­po­sant avec beau­coup d’au­to­rité en 1h15 de jeu : 6–1, 6–3.

Qualifiée pour sa toute première finale en Grand Chelem à seule­ment 19 ans, l’ac­tuelle 8e joueuse mondiale était forcé­ment très émue lors de son passage au micro du court Philippe‐Chatrier.

« J’étais très nerveuse avant le match. Elle n’avait pas perdu un seul match sur terre battue, c’était un grand défi face à une formi­dable joueuse, je suis extrê­me­ment heureuse. Je suis vrai­ment très heureuse de la manière dont j’ai pu jouer aujourd’hui (jeudi) et forcé­ment contente d’avoir pris ma revanche de la finale de Madrid et d’être en finale de ma toute première finale en Grand Chelem. Ce sont tous ces senti­ments combinés, je n’ai jamais ressenti quelque chose coemme ça par le passé », a déclaré celle qui affron­tera en finale sa compa­triote, Diana Shnaider, ou la Polonaise, Maja Chwalinska.