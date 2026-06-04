Mirra Andreeva était en mission ce jeudi après‐midi, en demi‐finales de Roland‐Garros.
Battue deux fois en 2026, dont la dernière en finale du tournoi de Madrid, par son adversaire du jour, Marta Kostyuk, la Russe a remis les pendules en s’imposant avec beaucoup d’autorité en 1h15 de jeu : 6–1, 6–3.
Qualifiée pour sa toute première finale en Grand Chelem à seulement 19 ans, l’actuelle 8e joueuse mondiale était forcément très émue lors de son passage au micro du court Philippe‐Chatrier.
« J’étais très nerveuse avant le match. Elle n’avait pas perdu un seul match sur terre battue, c’était un grand défi face à une formidable joueuse, je suis extrêmement heureuse. Je suis vraiment très heureuse de la manière dont j’ai pu jouer aujourd’hui (jeudi) et forcément contente d’avoir pris ma revanche de la finale de Madrid et d’être en finale de ma toute première finale en Grand Chelem. Ce sont tous ces sentiments combinés, je n’ai jamais ressenti quelque chose coemme ça par le passé », a déclaré celle qui affrontera en finale sa compatriote, Diana Shnaider, ou la Polonaise, Maja Chwalinska.
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 16:42