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Andreeva : « Le plus facile, c’est de ne pas y penser et de faire ce qui est décidé, de ne pas trop y réfléchir »

Par
Laurent Trupiano
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Le sujet de la night et de programme les dames à cette période est récur­rent chaque année. Ce soir, on aura le droit à Naomi Osaka – Aryna Sabalenka. Interrogée sur le sujet, Mira Andreeva a exprimé son senti­ment sans en faire des tonnes.

 « J’ai joué beau­coup de matchs de soirée cette année, en Australie notam­ment, l’an dernier à New York aussi, j’ai joué très tard. Je ne dirais pas que je suis une grande fan des sessions de nuit ou du dernier match. Pour moi, cela va dépendre de ce que font les orga­ni­sa­teurs. S’ils me mettent le soir, très bien, je jouerai le soir. S’ils me mettent en premier, pas de problème pour moi… Le plus facile, c’est de ne pas y penser et de faire ce qui est décidé, de ne pas trop y réfléchir »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 12:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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