Le sujet de la night et de programme les dames à cette période est récurrent chaque année. Ce soir, on aura le droit à Naomi Osaka – Aryna Sabalenka. Interrogée sur le sujet, Mira Andreeva a exprimé son sentiment sans en faire des tonnes.
« J’ai joué beaucoup de matchs de soirée cette année, en Australie notamment, l’an dernier à New York aussi, j’ai joué très tard. Je ne dirais pas que je suis une grande fan des sessions de nuit ou du dernier match. Pour moi, cela va dépendre de ce que font les organisateurs. S’ils me mettent le soir, très bien, je jouerai le soir. S’ils me mettent en premier, pas de problème pour moi… Le plus facile, c’est de ne pas y penser et de faire ce qui est décidé, de ne pas trop y réfléchir »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 12:45