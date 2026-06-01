Le sujet de la night et de programme les dames à cette période est récur­rent chaque année. Ce soir, on aura le droit à Naomi Osaka – Aryna Sabalenka. Interrogée sur le sujet, Mira Andreeva a exprimé son senti­ment sans en faire des tonnes.

« J’ai joué beau­coup de matchs de soirée cette année, en Australie notam­ment, l’an dernier à New York aussi, j’ai joué très tard. Je ne dirais pas que je suis une grande fan des sessions de nuit ou du dernier match. Pour moi, cela va dépendre de ce que font les orga­ni­sa­teurs. S’ils me mettent le soir, très bien, je jouerai le soir. S’ils me mettent en premier, pas de problème pour moi… Le plus facile, c’est de ne pas y penser et de faire ce qui est décidé, de ne pas trop y réfléchir »