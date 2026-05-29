Andrey Rublev avance dans l’ombre sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.

L’homme aux dix quarts de finale en Grand Chelem (pour aucune demi‐finale), s’est qualifié ce vendredi pour les huitièmes de finale après une victoire solide face au Portugais, Nuno Borges : 7–5, 7–6(2), 7–6(2), en 2h45 de jeu.

De passage en confé­rence de presse, le Russe a forcé­ment été inter­rogé sur les circons­tances assez incroyables de la défaite de Jannik Sinner contre Juan Manuel Cerundolo. Et selon lui, il s’est forcé­ment passé quelque chose au niveau du physique de l’Italien.

« Je ne sais pas si j’ai plus d’expérience, parce que vous avez passé beau­coup plus de temps sur le circuit à poser des ques­tions que moi à jouer, donc je ne sais pas qui a le plus d’expérience (souriant). Non, je veux dire, moi en tant que joueur, qu’est-ce que je peux dire ? Tout d’abord, je ne parle pas beau­coup avec les joueurs. Je fais mon travail. Je viens ici, je m’en­traîne, et je repars. Je ne passe pas vrai­ment beau­coup de temps ici. Mais d’après mon expé­rience, je ne sais pas, il est évident qu’il lui est arrivé quelque chose, parce que s’il menait 6–3, 6–2, 5–1 et qu’il a ensuite perdu 6–1, 6–1 les quatrième et cinquième sets, il est évident qu’il s’est passé quelque chose. Je ne sais pas. Je pense qu’il avait une petite bles­sure ou quelque chose comme ça, c’est mon hypo­thèse, et peut‐être que quand il menait 5–1, il la sentait, mais pas trop, et à 5–1, il s’est relâché. Puis peut‐être une erreur facile, stupide, quelque chose comme ça, et ensuite peut‐être que la bles­sure s’est un peu aggravée. J’ai vu quelques vidéos. Il ne bougeait pas vrai­ment, mais je ne sais pas. C’est plutôt à Jannik de dire ce qui s’est passé. J’ espère que tout va bien et qu’il pourra jouer, je ne sais pas, lors des prochains tournois. »