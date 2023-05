Battu par Fabio Fognini après un gros duel de trois heures, Andy Murray ne sait toujours pas s’il ira à Roland Garros.

« Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je dois en parler à mon équipe et c’est à ce moment‐là que nous pren­drons une déci­sion. Il est possible que je joue la semaine prochaine en France (NDLR : Le WTA175 Challenger de Bordeaux). Quant à savoir si j’en­vi­sage de jouer un tournoi la semaine précé­dant Roland Garros, je n’en sais rien. Je dois en parler à mon équipe et voir ce qui est le mieux pour moi »