L’Ecossais qui devait un temps être là aux côtés de Novak en tant que coach avait donc fait le dépla­ce­ment alors qu’il ne travaille plus avec le Serbe. Toujours assez réservé, il a été plus discret ors de la céré­monie que Novak et Roger mais il était logique qu’il soit là.

Dans les couloirs dus stade, juste avant de prendre son train pour rentrer, il a pris le temps d’évo­quer sa journée auprès de nos confrères de l’Equipe.

« Faire ce discours dans plusieurs langue, c’était vrai­ment pas mal. A un moment, les papiers de son speech se sont envolés (rires) mais, à part ça, j’ai trouvé qu’il avait parfai­te­ment bien parlé. On a pu voir à quel point ce moment était impor­tant pour lui et le bonheur que ça lui procu­rait. J’étais supposé venir compte tenu de mon job avec Novak et Améle m’a demandé la semaine dernière si je pouvais quand même venir. C’était naturel, on s’est toujours bien entendus depuis que nous sommes gamins. Evidemment, ce qu’il a réussi est incroyable et parti­cu­liè­re­ment ici. Ce record, je serais vrai­ment très, très surpris, s’il était battu un jour. Je pense qu’il va traverser le temps. Un joueur immense, un super mec, c’est génial qu’il ait eu le droit à de tels adieux »