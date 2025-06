Impressionné comme tout le monde par le niveau de jeu et la drama­turgie lors de la finale de l’édi­tion 2025 de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Andy Roddick, dans le dernier épisode de son podcast, s’est féli­cité d’une telle riva­lité après la fameuse ère du Big 3 et de Serena Williams.

« Nous n’aurions pas pu mettre en place une meilleure campagne de marke­ting pour le sport que celle que nous avons vue ces deux dernières semaines. Je tiens person­nel­le­ment à remer­cier les personnes qui couvrent le tennis, les joueurs qui proposent ce produit incroyable. J’aurais perdu ma maison si vous m’aviez dit que ce type de dyna­mique aurait existé après Roger [Federer], après Rafa [Nadal], après Serena [Williams], après Novak [Djokovic]. Je n’au­rais pas parié là‐dessus, je ne m’y atten­dais certai­ne­ment pas, mais je vous promets que j’en suis reconnaissant. »