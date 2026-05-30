Andy Roddick n’a forcément rien loupé du magnifique duel entre Novak Djokovic et Joao Fonseca ce vendredi au troisième tour de Roland‐Garros.
Dans le dernier épisode de son podcast, l’ancien numéro 1 mondial a donc tenu à insister sur la qualité assez exceptionnelle du match du Brésilien qui est allé chercher la victoire avec beaucoup d’autorité et de maturité. Comme un futur grand.
« Je sais que Novak était un peu fatigué, mais 70 coups gagnants, 39 fautes directes, 71 % de premiers services. Novak a bien joué. C’est Fonseca qui l’a battu. C’est sa meilleure performance sur un grand tournoi. En espère que ce sera la première d’une longue série pour Fonseca. Parce que, d’une part, c’est un exercice délicat pour un jeune joueur de mobiliser le public sans manquer de respect ni faire de l’ombre à quelqu’un d’aussi grand que Novak. Il a parfaitement réussi son coup. Rien à redire. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 17:07