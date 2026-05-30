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Andy Roddick sur la victoire de Fonseca contre Djokovic : « Je sais que Novak était un peu fatigué, mais avec 70 coups gagnants, 39 fautes directes et 71 % de premiers services, il a bien joué. C’est vrai­ment Joao qui l’a battu »

Par
Thomas S
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Andy Roddick n’a forcé­ment rien loupé du magni­fique duel entre Novak Djokovic et Joao Fonseca ce vendredi au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Dans le dernier épisode de son podcast, l’an­cien numéro 1 mondial a donc tenu à insister sur la qualité assez excep­tion­nelle du match du Brésilien qui est allé cher­cher la victoire avec beau­coup d’au­to­rité et de matu­rité. Comme un futur grand. 

« Je sais que Novak était un peu fatigué, mais 70 coups gagnants, 39 fautes directes, 71 % de premiers services. Novak a bien joué. C’est Fonseca qui l’a battu. C’est sa meilleure perfor­mance sur un grand tournoi. En espère que ce sera la première d’une longue série pour Fonseca. Parce que, d’une part, c’est un exer­cice délicat pour un jeune joueur de mobi­liser le public sans manquer de respect ni faire de l’ombre à quelqu’un d’aussi grand que Novak. Il a parfai­te­ment réussi son coup. Rien à redire. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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