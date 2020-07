Angelique Kerber a remporté tous les Grand Chelem sauf un : Roland-Garros. L’allemande a déclaré dans l’émission « Kurz Cross – Kerber Spezial » sur Sky Sport News HD qu’elle allait tout mettre en œuvre pour aller chercher le titre : « Gagner à Paris serait un rêve. » Porte d’Auteuil, Kerber n’a jamais dépassé les quarts de finale. Elle avait atteint ce stade de la compétition en 2012 et en 2018, mais Sara Errani et Simona Halep s’étaient mises en travers de son parcours. Pour le moment, elle refuse de participer à des tournois d’exhibition. « Cela ne correspondait pas à mon plan. La priorité est de revenir en pleine forme et que la sécurité de toute mon équipe soit assurée. Cela doit être la première priorité pour tout le monde » a-t-elle réaffirmé lundi dernier.