Désormais connu pour son franc‐parler, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a analysé à sa manière la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1).

« Flavio a très mal servi, il n’a réussi qu’un premier service sur six. Mais je ne pense pas que cela ait pu avoir une inci­dence. Zverev a gagné à cause des crampes qui ont touché Flavio ; sans celles‐ci, il aurait eu quelques chances de plus dans le cinquième set », a estimé le patron du tennis trans­alpin dans des propos relayés par OA Sport.

Également touché physi­que­ment en fin de quatrième set, Alexander Zverev avait déclaré après son sacre : « D’une certaine manière, mes crampes m’ont aidé, parce que mon esprit s’est relâché, j’ai commencé à frapper de manière plus offensive. »