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Angelo Binaghi, patron du tennis italien : « Zverev a gagné en finale contre Cobolli à cause d’une chose »

Par
Baptiste Mulatier
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Désormais connu pour son franc‐parler, le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a analysé à sa manière la victoire d’Alexander Zverev contre Flavio Cobolli en finale de Roland‐Garros (6−1, 4–6, 6–4, 6–7[5], 6–1).

« Flavio a très mal servi, il n’a réussi qu’un premier service sur six. Mais je ne pense pas que cela ait pu avoir une inci­dence. Zverev a gagné à cause des crampes qui ont touché Flavio ; sans celles‐ci, il aurait eu quelques chances de plus dans le cinquième set », a estimé le patron du tennis trans­alpin dans des propos relayés par OA Sport.

Également touché physi­que­ment en fin de quatrième set, Alexander Zverev avait déclaré après son sacre : « D’une certaine manière, mes crampes m’ont aidé, parce que mon esprit s’est relâché, j’ai commencé à frapper de manière plus offensive. »

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 11:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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