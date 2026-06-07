Angelo Binaghi ne va pas se faire que des amis avec une telle déclaration.

Récemment inter­viewé par plusieurs médias de son pays, le président de la fédé­ra­tion italienne de tennis a osé une compa­raison assez déplacée et surtout gratuite entre son compa­triote, Jannik Sinner, et Carlos Alcaraz.

Alors que l’Espagnol a récem­ment commandé, auprès d’une entre­prise spécia­lisée dans les yachts, un cata­maran de luxe estimé à 9 millions d’euros, Binaghi a décidé d’in­sister sur ce point afin de glori­fier la menta­lité du numéro 1 mondial, qui, rappelons‐le, réside à Monaco et possède plusieurs modèles de voitures de course.

It’s disgra­ceful that Binaghi, as president of the Italian Tennis Federation, feels entitled to comment on Alcaraz’s private life.



I can’t imagine other presi­dents saying this, yet the ATP president conti­nues to be friends and give plat­form to Binaghi who repea­tedly acts his way pic.twitter.com/nWOH5TQJ5N — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) June 7, 2026

« Aujourd’hui, nous avons un cham­pion, tombé du ciel, qui mène le mouve­ment en montrant l’exemple du travail acharné. Puis‐je le dire ? Contrairement à Alcaraz, Jannik ne s’achètera jamais un yacht à neuf millions d’euros. J’en suis sûr, et je ne pense pas que l’on me prou­vera le contraire. »