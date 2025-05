Pour cette édition 2025 de Roland‐Garros, les noms de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se détachent clai­re­ment du reste de la concur­rence, dans la course à la Coupe des Mousquetaires. Avec son récent titre à l’ATP 250 de Genève, Novak Djokovic confirme qu’il est toujours présent et à prendre au sérieux pour cette quinzaine.

Interrogé sur les chances de l’homme aux 24 titres en Grand Chelem de triom­pher à Paris, John McEnroe voit le Serbe en troi­sième homme du tournoi francilien.

« Vous pour­riez regarder en arrière, quand il aura perdu, et vous dire : ‘Ah, bien sûr, il a 38 ans, il est trop vieux. Il a été rattrapé par le temps’, ou autre chose. Mais il ne faut pas l’ex­clure. Et il a le meilleur tirage au sort de tous pour arriver là. Et la façon dont… vous savez, Zverev ne joue pas avec la même confiance qu’il avait jusqu’à atteindre la finale en Australie cette année. Cela l’a vrai­ment blessé, je pense, menta­le­ment, du moins d’après ce que j’ai vu. Et il ne semble pas jouer avec la même confiance. Je vois donc la possi­bi­lité qu’il (Djokovic) y parvienne que Zverev soit là ou non. Je ne suis pas sûr que Novak s’y rend en tant qu’out­sider. Et qui sait pour les autres. Que se passera‐t‐il si l’un d’entre eux se blesse ? On ne sait pas. Pour moi, Novak serait donc toujours le troi­sième favori », a expliqué l’an­cien numéro un mondial, dans un entre­tien accordé à Tennis 365.