En renver­sant de manière magis­trale Novak Djokovic, en cinq sets, au troi­sième tour de Roland‐Garros, Joao Fonseca semble avoir débloqué quelque chose en lui.

Considéré depuis des années comme un futur vain­queur de Grand Chelem, le Brésilien a confirmé ce dimanche soir qu’il en avait clai­re­ment les épaules.

Opposé à Casper Ruud, double fina­liste sur la terre battue pari­sienne, le Brésilien a utilisé les mêmes ingré­dients qui lui ont permis de renverser l’homme aux 24 Grands Chelems deux jours plus tôt : courage et confiance. Confiance en ses coups et en son énorme coup droit et courage sur les points importants.

Si on regret­tera l’in­ci­dent concer­nant la balle de deuxième manche, qui aurait dû revenir au Norvégien, selon le hawk‐eye dispo­nible sur la télé­vi­sion, et qui aurait pu changer toute la physio­nomie du match, l’ac­tuel 30e mondial s’est montré le plus entre­pre­nant sur le court et mérite son succès.

Vainqueur 7–5, 7–6(8), 5–7, 6–1, après une magni­fique bataille de 4h de jeu, Joao Fonseca accède à son tout premier quart de finale en Grand Chelem où il défiera Jakub Mensik, tombeur en cinq sets d’Andrey Rublev.

MAGISTRAL JOÃO FONSECA 🇧🇷



Le Brésilien se qualifie pour son premier quarts de finale en Grand Chelem en battant le double fina­liste du tournoi Casper Ruud 😳#RolandGarros pic.twitter.com/xrzDFh5bt5 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2026

Le Tchèque, et tous les poten­tiels prochains adver­saires du Brésilien sont en tout cas prévenus : il faudra être dans un très grand jour pour le battre tant il joue avec une confiance et une énergie qui rappellent un certain Carlos Alcaraz.