En renversant de manière magistrale Novak Djokovic, en cinq sets, au troisième tour de Roland‐Garros, Joao Fonseca semble avoir débloqué quelque chose en lui.
Considéré depuis des années comme un futur vainqueur de Grand Chelem, le Brésilien a confirmé ce dimanche soir qu’il en avait clairement les épaules.
Opposé à Casper Ruud, double finaliste sur la terre battue parisienne, le Brésilien a utilisé les mêmes ingrédients qui lui ont permis de renverser l’homme aux 24 Grands Chelems deux jours plus tôt : courage et confiance. Confiance en ses coups et en son énorme coup droit et courage sur les points importants.
Si on regrettera l’incident concernant la balle de deuxième manche, qui aurait dû revenir au Norvégien, selon le hawk‐eye disponible sur la télévision, et qui aurait pu changer toute la physionomie du match, l’actuel 30e mondial s’est montré le plus entreprenant sur le court et mérite son succès.
Vainqueur 7–5, 7–6(8), 5–7, 6–1, après une magnifique bataille de 4h de jeu, Joao Fonseca accède à son tout premier quart de finale en Grand Chelem où il défiera Jakub Mensik, tombeur en cinq sets d’Andrey Rublev.
MAGISTRAL JOÃO FONSECA 🇧🇷— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 31, 2026
Le Brésilien se qualifie pour son premier quarts de finale en Grand Chelem en battant le double finaliste du tournoi Casper Ruud 😳#RolandGarros pic.twitter.com/xrzDFh5bt5
Le Tchèque, et tous les potentiels prochains adversaires du Brésilien sont en tout cas prévenus : il faudra être dans un très grand jour pour le battre tant il joue avec une confiance et une énergie qui rappellent un certain Carlos Alcaraz.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 00:28