Aux commen­taires mardi soir sur Prime Video de la démons­tra­tion de Carlos Alcaraz face à Tommy Paul en quarts de finale de Roland‐Garros, Frédéric Verdier a estimé que, pour le public venu assister à cette session de nuit, le niveau de jeu excep­tionnel de l’Espagnol compen­sait large­ment le manque de suspense et la briè­veté de la rencontre (1h36 au total).

« C’était telle­ment beau. Ça me rappelle Federer dans certains de ses matchs, quand il était en totale domi­na­tion, en total contrôle. Je me rappelle notam­ment d’une finale de Halle, cela avait fait 0 et 1 je crois contre Nicolas Kiefer (6−1, 6–3 en 2003, ndlr) et le public alle­mand pour­tant, au‐delà de l’humiliation pour son joueur et au‐delà du fait qu’il n’avait vu que 45 minutes de tennis, était content. Tout le monde avait la banane même le joueur battu parce qu’on avait l’impression d’assister à un récital incroyable. Et ce soir, je pense qu’il y a beau­coup de gens qui quittent le central en disant : ‘quel niveau de jeu, quel joueur’, et c’est parfois mieux qu’une espèce de purge en cinq sets comme j’avais vu entre Tipsarevic et Ferrer que j’avais vu à l’US Open par exemple (en 2012 à l’oc­ca­sion des quarts de finale, ndlr). »