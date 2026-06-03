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Après Loïs Boisson l’an dernier, une nouvelle surprise dans le dernier carré féminin !

Par
Baptiste Mulatier
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En 2025, Loïs Boisson, 314e mondiale au moment des faits, créait la sensa­tion en attei­gnant les demi‐finales de Roland‐Garros. 

Cette année, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska. Sortie des quali­fi­ca­tions, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se quali­fier dans le dernier carré. 

Impressionnante défen­si­ve­ment et tacti­que­ment, Chwalinska continue de causer des mots de têtes à ses adver­saires et peut se permettre de rêver porte d’Auteuil, alors même qu’elle n’avait passé le premier tour en Grand Chelem qu’une seule fois dans sa carrière, à Wimbledon en 2022. 

L’histoire est belle pour la Polonaise qui défiera pour une place en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ou Diana Shnaider (23e).

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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