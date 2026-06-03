En 2025, Loïs Boisson, 314e mondiale au moment des faits, créait la sensa­tion en attei­gnant les demi‐finales de Roland‐Garros.

Cette année, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska. Sortie des quali­fi­ca­tions, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se quali­fier dans le dernier carré.

Impressionnante défen­si­ve­ment et tacti­que­ment, Chwalinska continue de causer des mots de têtes à ses adver­saires et peut se permettre de rêver porte d’Auteuil, alors même qu’elle n’avait passé le premier tour en Grand Chelem qu’une seule fois dans sa carrière, à Wimbledon en 2022.

L’histoire est belle pour la Polonaise qui défiera pour une place en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ou Diana Shnaider (23e).