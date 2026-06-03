En 2025, Loïs Boisson, 314e mondiale au moment des faits, créait la sensation en atteignant les demi‐finales de Roland‐Garros.
Cette année, la grosse surprise du tableau féminin se nomme Maja Chwalinska. Sortie des qualifications, la Polonaise de 24 ans, 114e joueuse mondiale, a dominé Qinwen Zheng, Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry et enfin Anna Kalinskaya (24e mondiale) ce mercredi (7–6[3], 6–2) pour se qualifier dans le dernier carré.
Impressionnante défensivement et tactiquement, Chwalinska continue de causer des mots de têtes à ses adversaires et peut se permettre de rêver porte d’Auteuil, alors même qu’elle n’avait passé le premier tour en Grand Chelem qu’une seule fois dans sa carrière, à Wimbledon en 2022.
From qualies to semis 🤩#RolandGarros pic.twitter.com/TBwyrB58Or— Roland‐Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
L’histoire est belle pour la Polonaise qui défiera pour une place en finale la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka ou Diana Shnaider (23e).
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 13:05