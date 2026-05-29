En l’es­pace de quelques jours, Roland‐Garros vient de passer par tous les états.

Après la défaite rocam­bo­lesque et inat­tendue de Jannik Sinner, numéro 1 mondial et immense favori du tournoi, c’est cette fois au tour de Novak Djokovic, seul joueur du tableau avoir un titre du Grand Chelem dans son palmarès, de prendre la porte.

Celui qui en a pour­tant 24 sur son étagère menait deux manches à rien face au grand espoir brési­lien, Joao Fonseca, un peu trop tendre pour ce genre d’évè­ne­ment. Mais ce dernier a fait mentir tout le monde en lâchant enfin ses coups et en recol­lant à deux manches partout grâce à une fougue et un relâ­che­ment qu’on atten­daient plus.

Deux jours après avoir remporté son premier match en cinq sets, Joao devait cette fois en disputer un deuxième d’af­filée, contre l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, contre celui qui a fini le jeu.

Et loin d’être rattrapé par la pres­sion, l’ac­tuel 30e mondial, malgré un break de retard, sortait le meilleur tennis de sa carrière pour rouer de coups gagnant le Serbe, inca­pable, malgré son insa­tiable volonté, de s’interposer.

Vainqueur 4–6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5, en près de 5h de jeu, Joao Fonseca décroche la plus belle victoire de sa carrière et accède aux huitièmes de finale de Roland‐Garros où il sera l’un des gros outis­ders à la victoire finale.

Il y aura donc un nouveau vain­queur en Grand Chelem.