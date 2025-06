Alors qu’il devait présenter son trophée ce lundi dans la fan zone installée place de la Concorde, au lende­main de sa victoire sensa­tion­nelle contre Jannik Sinner en finale de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz aurait déjà quitté Paris pour des « raisons personnelles ».

C’est ce qu’ont expliqué les orga­ni­sa­teurs du tournoi à l’AFP.

"Carlos Alcaraz will not present the trophy today at the Tribune Concorde."