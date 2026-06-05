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Arnaldi, après son forfait en demi‐finales contre Cobolli : « Dès que je mange ou que je bois quelque chose, je finis la tête dans les toilettes »

Par
Thomas S
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De passage en confé­rence de presse après l’an­nonce de son forfait en demi‐finales de Roland‐Garros où il devait affronter ce vendredi soir son compa­triote, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi a fait part de son état général. 

Malade toute la nuit et inca­pable d’in­gérer quoi que ce soit depuis, l’Italien a été contraint de renoncer au plus grand match de sa carrière. Une terrible désillusion. 

« Je n’ai pas très bien digéré mon repas d’hier (jeudi) soir et je me suis réveillé à 1h du matin et j’ai commencé à vomir. Je ne me sentais pas très bien, j’ai essayé de me remettre au lit, je n’ai pas du tout réussi à dormir. Et vers 6–7h du matin, j’ai encore vomi. On a appelé le médecin dans le chambre, il m’a donné quelques produits mais pendant toute la journée, je n’ai rien pu manger. Dès que je mangeais ou buvais quelque chose, je finis­sais la tête dans les toilettes. C’est dur. Être forfait pour ma toute première finale de Grand Chelem, ce n’est quelque chose qu’on souhaite à qui que ce soit. J’ai essayé de me préparer mais à chaque fois que me lève, j’ai la tête qui tourne. Je suis sur que si je mange quelque chose, cela va mal se passer. Je pense donc que c’était la bonne déci­sion à prendre. »

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 19:03

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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