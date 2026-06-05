Il faut vrai­ment s’at­tendre à tout sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.

Après les élimi­na­tions surprises de Jannik Sinner, Novak Djokovic ou encore Aryna Sabalenka, un nouveau coup de tonnerre vient de frapper le Grand Chelem parisien.

En effet, alors qu’il devait affronter son compa­triote, Flavio Cobolli, pour une place en finale, Matteo Arnaldi a été contraint de déclarer forfait en raison d’un virus.

Un énorme coup dur pour le joueur italien et pour tous les fans qui atten­daient ce rendez‐vous avec impatience.

Matteo Arnaldi forfait. Il souffre d’un virus. Flavio Cobolli en finale contre Zverev. #Rolandgarros — Laurent Vergne (@LaurentVergne) June 5, 2026

Une confé­rence de presse va être orga­nisée afin de clari­fier ce retrait retentissant.