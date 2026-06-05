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Arnaldi forfait, Cobolli rejoint Zverev en finale sans jouer

Par
Thomas S
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Il faut vrai­ment s’at­tendre à tout sur cette édition 2026 de Roland‐Garros. 

Après les élimi­na­tions surprises de Jannik Sinner, Novak Djokovic ou encore Aryna Sabalenka, un nouveau coup de tonnerre vient de frapper le Grand Chelem parisien.

En effet, alors qu’il devait affronter son compa­triote, Flavio Cobolli, pour une place en finale, Matteo Arnaldi a été contraint de déclarer forfait en raison d’un virus. 

Un énorme coup dur pour le joueur italien et pour tous les fans qui atten­daient ce rendez‐vous avec impatience. 

Une confé­rence de presse va être orga­nisée afin de clari­fier ce retrait retentissant. 

Publié le vendredi 5 juin 2026 à 18:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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