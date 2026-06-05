Il faut vraiment s’attendre à tout sur cette édition 2026 de Roland‐Garros.
Après les éliminations surprises de Jannik Sinner, Novak Djokovic ou encore Aryna Sabalenka, un nouveau coup de tonnerre vient de frapper le Grand Chelem parisien.
En effet, alors qu’il devait affronter son compatriote, Flavio Cobolli, pour une place en finale, Matteo Arnaldi a été contraint de déclarer forfait en raison d’un virus.
Un énorme coup dur pour le joueur italien et pour tous les fans qui attendaient ce rendez‐vous avec impatience.
Matteo Arnaldi forfait. Il souffre d’un virus. Flavio Cobolli en finale contre Zverev. #Rolandgarros— Laurent Vergne (@LaurentVergne) June 5, 2026
Une conférence de presse va être organisée afin de clarifier ce retrait retentissant.
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 18:46